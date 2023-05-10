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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İletişim Modeli" programına katılıyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "21 yıldır mücadele ettiğimiz kirli senaryolar" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık. Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik." ifadesini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "21 yıldır mücadele ettiğimiz kirli senaryolar" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar maruz kaldıkları provokasyonlara rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadıklarını, sandığın onuruna ve şerefine asla halel getirmediklerini belirterek, "Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmişte Türkiye'ye hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse hepsini katbekat fazlasıyla kendilerinin de yaşadığını ve tecrübe ettiğini ifade etti.

"İşte bizim, 21 yıldır millet adına mücadele ettiğimiz kirli senaryolar" başlığıyla yer verdiği paylaşımında Erdoğan, mahkeme kararıyla önlerinin kesilmek, vesayetle gözlerinin korkutulmak istendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MİT kumpasıyla çalışma arkadaşlarımız üzerinden bizi hedef aldılar. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık'ta, şimdi bizzat Bay Bay Kemal'in 'montaj' olduğunu itiraf ettiği kayıtlar üzerinden milli iradeyi gasp etmeye yeltendiler." değerlendirmesinde bulundu.

"14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz"

15 Temmuz'da FETÖ'cü ihanet çetesi eliyle doğrudan canlarına kastedildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"DEAŞ'ından PKK'sına kadar tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar. Hepsinin de amacı milletin sandıkta verdiği yetkiyi cebren geri almaktı. Ama biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık. Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün hain saldırılarında şehit verdik.

Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı, nice kardeşimiz taciz edildi, tahkir edildi. Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık. Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik. Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, 'Anadolu İrfanına' güvendik. Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz."

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