Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak, ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Suudi Arabistan Kralı Selman'a, ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede Kral Selman'a başsağlığı dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.