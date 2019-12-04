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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak, ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Ferdi Türkten,Hamdi Çelikbaş   | 04.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Suudi Arabistan Kralı Selman'a, ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Erdoğan, görüşmede Kral Selman'a başsağlığı dileğinde bulundu.

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