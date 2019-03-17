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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı mitinginde halka hitap ediyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soyer adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, "(Tunç Soyer) Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır." dedi.

17.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soyer adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı tarafından İzmir'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, yıllarca bu şehri belli değerler ve korkular üzerinden istismar ettiler." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır." diyen Erdoğan, "Bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı açıkça ifade etti, 'Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da İzmir'deki de HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diyerek adeta meydan okudu." şeklinde konuştu.

"Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır"

Erdoğan, "(Tunç Soyer) Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır." dedi.

"Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler, peki bunların Atatürk'ün Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma vasiyetine tırnak ucu kadar katkıları olduğunu gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

"İzmir'de büyükşehir adayımız, ilçe adaylarımız belli. Milletimizden gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok." diyen Erdoğan, "Söyleyeceklerimizi kuş diliyle, suflörler aracılığıyla değil açıkça ifade ediyoruz. Buna karşılık öteki tarafta neyin ne olduğu belli değil." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'de ve diğer pek çok yerde olduğu gibi 'kimin kimi desteklediği belli olmayan' bir ittifaktan ülkeye hayır gelir mi?" dedi.

"31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir"

"31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP'li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan (Kemal Kılıçdaroğlu) kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı'na oyları."

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