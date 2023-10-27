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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Mustafa Hatipoğlu  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Somali heyeti de hazır bulundu.

Görüşmede İsrail'in Filistin'e saldırıları ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Mahmud arasındaki görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında katliama dönüşen saldırıları, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım götürme çabaları ve insani ateşkes için atılması gereken adımlar konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mazlum Filistin halkına destek için Müslüman ülkelerden gelen mesajların önemli olduğunu, bölgede kalıcı barış ve istikrara ancak birlik içinde hareket ederek ulaşılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmede ayrıca Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele ve ekonomik işbirliği alanlarında atılabilecek adımlar da ele alındı.

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