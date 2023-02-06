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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti liderleriyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefon görüşmesi yaptı.

Zafer Fatih Beyaz, Ali Kemal Akan   | 06.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti liderleriyle telefonda görüştü Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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