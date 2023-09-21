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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini müşahede ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz." dedi.

21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini müşahede ediyoruz

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk – Amerikan İş Konseyi (TAİK) yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti.

Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz.

(ABD ile) Savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz.

(OVP) Ekonomik büyümeden taviz vermeden maliye ve gelir politikalarının araçlarını uygulayarak, enflasyonu artıran unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

(OVP ile) Temel odağımız yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız sayesinde sürdürülebilir bir büyüme ikliminin tesisidir."

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