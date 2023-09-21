Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini müşahede ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz." dedi.
New York
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk – Amerikan İş Konseyi (TAİK) yemeğinde konuştu.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk–Amerikan İş Konseyi (TAİK) yemeğinde konuşuyor https://t.co/jjuhwnGcA6— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 20, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti.
Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz.
(ABD ile) Savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz.
(OVP) Ekonomik büyümeden taviz vermeden maliye ve gelir politikalarının araçlarını uygulayarak, enflasyonu artıran unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.
(OVP ile) Temel odağımız yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız sayesinde sürdürülebilir bir büyüme ikliminin tesisidir."
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.