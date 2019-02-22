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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürütüyor." dedi.

  | 22.02.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi, daha önce hiç bu kadar millet, memleket düşmanlarının oyuncağı olmamıştır. İnşallah 31 Mart, milletimizin bu zihniyetle de hesaplaşma günü olacaktır." dedi.

"Pensilvanya ve bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla çevirdikleri tezgahlar, girdikleri iş birlikleri artık aleniyet kazandı." diyen Erdoğan, "Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürütüyor." ifadesini kullandı.

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