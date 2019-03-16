Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş çığırtkanlığı yapanlar bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanların yeri bellidir. Bedelini ödeyecekler." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Samsunlular Buluşması'nda konuştu.
Erdoğan, "Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler. Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanların yeri bellidir. Bedelini ödeyecekler." ifadesini kullandı.
31 Mart seçimlerinin Avrupa Parlamentosu'na da bir cevap olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Türkiye var, ikinci bir Türkiye yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 kişi, 49 Müslüman öldürülüyor, hedefte neresi var? Türkiye var, bir de bu kardeşiniz var." dedi.
Erdoğan, "Ne şehitlerimiz arasında bir ayrım yapılmasına ne de bu vatan için can veren şehitlerimizin aziz hatıralarının incitilmesine müsaade etmeyiz." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.