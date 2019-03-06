Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri dönüşümüz asla olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TV 360 ve 24 TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Belediyelere kayyum atanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyumlar için yolu açarız. Kayyumların başarısını görmemek bakar kör olmaktır. Bunun en güzel örneği, Diyarbakır'dır." dedi.
Erdoğan, "Ben, HDP'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım." diye konuştu.
"Anket ciddiyetleri kalmadı"
Seçim anketlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz." dedi.
"Türkiye'nin yeniden inşası için şans"
Erdoğan, "Cumhur İttifakı ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün ana eksenidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yeniden inşası için bir şanstır." şeklinde konuştu.
"Bazı gelişmeler olduğunda gereğini yaparız"
Erdoğan terörle mücadeleye ilişkin şunları kaydetti:
"Suriye'de nasıl terör koridorunu yok ettiysek aynı şekilde yeni bazı gelişmeler olduğu anda oraya da gereğini yaparız. İşte Adana Mutabakatı denilen olay budur. Terörle mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya'dan gelenmiş, ayıklayacak halimiz yok. Mehmet'ime silah doğrultana biz de doğrulturuz. Sınırlarımız içinde ve ötesinde terör örgütüne tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Başlarını kaldıramaz hale geldiler."
"Bukalemun kılıklıları da bulacağız"
FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Milletimiz müsterih olsun. FETÖ ile mücadele kararlılığımız sürüyor. Bukalemun kılıklıları da buluyoruz, bulacağız. 2019'da bugün itibarıyla 3 bin 306 FETÖ operasyonu yapıldı. Bu yıl 7 bin 416 gözaltı ve bin 385 tutuklama işlemi gerçekleşti. 15 Temmuz'a göre çok daha güçlü bir kuvvetiz. Kurdukları kirli tezgahları kafalarına geçiririz. Her türlü tedbirimiz var. Hem suçlu buluyorsun hem de adli kontrolle serbest bırakıyorsun. FETÖ ayağında açık söyleyeyim, Adil Öksüz. Can Dündar mahkumiyeti söz konusu, adli kontrolle onu da serbest bırakıyorlar, kaçıp gitti, bu adam vatan haini. Türkiye düşmanları bunları bağırlarına basıyorlar."
"ABD silahlarını teröristlere vermesin"
Erdoğan, güvenli bölge konusuna ilişkin, "Türkiye'nin dışında birisine buranın kontrolünün verilmesine biz evet diyemeyiz. Çünkü her an buradan bize saldırı olur. Biz ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini sıcağı sıcağına takip ediyoruz. Şu anda henüz bu adımlar atılmış değil." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, "Amerika, silahları alıp gidecekse malıdır götürsün. Götürmeyecekse bize versin, gerekirse pazarlığımızı yaparız, kalkıp teröristlere vermesin." dedi
Güvenli bölge konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu süreç içerisinde Trump kararlı bir duruş sergiledi. Tabii bu noktada Amerikan'ın bir müesses nizamı var, buna bir derin devlet de diyebiliriz, bunların engellemeleri söz konusu."
"S-400 konusunda işi bitirdik"
Erdoğan, S-400 tartışmalarına ilişkin, "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz." dedi.
"Türkiye her türlü tedbirini alıyor"
ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarma kararını ise "Türkiye her türlü tedbirini alıyor. Bunlara alışığız. Bizi bunlarla kimse terbiye etmeye de kalkmasın." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.