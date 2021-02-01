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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır." dedi.

01.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür Fotoğraf: Murat Kula / AA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, konuşmasında, "Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi  içlerine sindiremiyor." ifadesini kullandı.

"Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(CHP) Bizim sıkıntımız demokrasimiz adınadır, Türk siyaseti adınadır. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız." dedi.

"Teröre, ahlaksızlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe saygılıyız"

"Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan onca saldırıya rağmen milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor." şeklinde konuştu.

"Son 1 yılda partimize 1 milyon 300 bini aşkın yeni üye kazandırdık"

Erdoğan, "Salgın şartlarına rağmen son 1 yılda partimize 1 milyon 300 bini aşkın yeni üye kazandırdık. Yeni üyelerimizin yarıdan fazlasını 18-35 yaş grubu gençlerimiz oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

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