Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı öldürülmüştür. Artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu." dedi.
Berlin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak, hesabını tarihe veremeyiz. Borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsani ateşkesi, Almanya-Türkiye birlikte sağlayabilirsek, özellikle bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanını yakalarız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde. Bunu da görmemiz lazım. Bunu görmezsek haksızlık olur." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya ile savunma sanayisi işbirliğimizin engelsiz şekilde yürütülmesi müşterek menfaatimizedir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 52 senedir AB kapısında bekletilmektedir. Vize serbestisi sağlanıncaya kadar vize süreçlerinin kolaylaştırılmasını (Steinmeier'le) ele alacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin, "Yaşananlar 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Gazze'de) Hepimizin önceliği ateşkesin ve insani yardımların engelsiz olarak akışının sağlanmasıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurofighter uçaklarıyla alakalı gelen soruya, "Almanya verir veya vermez, dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz." cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce Filistinliyi İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım." açıklamasında bulundu.
Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda yapıcı ve önemli rol oynadı
Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda yapıcı ve önemli rol oynadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişisel katkısından ötürü teşekkür ederim."dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.