Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete diz çöktürtemeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımıza da bayrağımıza da ezanımıza da ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir." dedi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Küçükçekmece’de düzenlenen mitinginde halka hitap etti.
Burada yaptığı konuşmada, CHP'ye seslenen Erdoğan, "Ne diyor? 'Bunlar şimdi IMF'ye gider'. IMF'ye siz gittiniz siz... Biz geldiğimizde IMF'yi kucağımızda bulduk." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Silahlı insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz inşallah."
"31 Mart beka seçimidir"
31 Mart seçiminin beka seçimi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Sınırlarımıza da bayrağımıza da ezanımıza da ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.