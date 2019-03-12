Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.15
Dolar
5.45
BIST 100
101,196.50
Altın
1,297.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avcılar'da halka hitap ediyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete diz çöktürtemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımıza da bayrağımıza da ezanımıza da ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir." dedi.

12.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete diz çöktürtemeyecekler

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Küçükçekmece’de düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Burada yaptığı konuşmada, CHP'ye seslenen Erdoğan, "Ne diyor? 'Bunlar şimdi IMF'ye gider'. IMF'ye siz gittiniz siz... Biz geldiğimizde IMF'yi kucağımızda bulduk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Silahlı insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz inşallah." 

"31 Mart beka seçimidir"

31 Mart seçiminin beka seçimi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Sınırlarımıza da bayrağımıza da ezanımıza da ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları
İstifa restinde ilk raund Zarif'in

Benzer haberler

'Böylesine güzel cami Sabiha Gökçen Havalimanı için gerekliydi'

'Böylesine güzel cami Sabiha Gökçen Havalimanı için gerekliydi'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız

Borsa 100.000 puan üzerine yerleşti

Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı kapılarını açtı

Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı kapılarını açtı
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Moldova-Türkiye ilişkilerine ivme kazandırdı'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Moldova-Türkiye ilişkilerine ivme kazandırdı'