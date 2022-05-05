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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefonda görüştü

Görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.

Mustafa Hatipoğlu   | 05.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefonda görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.

İki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

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