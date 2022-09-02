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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Sefa Mutlu   | 02.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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