Dolar
36.51
Euro
37.98
Altın
2,847.58
ETH/USDT
2,175.30
BTC/USDT
82,149.00
BIST 100
9,691.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Selçuk Üniversitesi’nde “Öğrencilerle Buluşma" programında konuşuyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İki liderin görüşme sonrası çalışma yemeğine katılması, ardından ortak siyasi bildiriye imza atması ve ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ramazan ayı mesajı
28 Şubat mağdurları Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi
"Kıskaç-40" operasyonunda tutuklanan döner restoran zinciri sahibinin 94 FETÖ'cü ile irtibatı belirlendi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz
Başkentte 3D yazıcıyla x-ray cihazının tespit edemediği "suikast silahı" üreten şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle 28 Şubat zorluklarının üstesinden geldi

AK Parti'ye üye olan Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu şantiyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu şantiyesini ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet