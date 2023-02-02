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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek

İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

Fatma Sevinç Çetin   | 02.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın daveti üzerine Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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