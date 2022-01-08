Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya-Karaman hızlı treni bir hafta boyunca ücretsiz hizmet verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Karaman
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karaman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu.
Katılımcıları selamlayan Erdoğan, salondaki tezahüratların 2023'e işaret olduğunu ve Haziran 2023'ün özellikle Karaman'da hayırlı olmasını diledi.
Karaman'ı 4 senelik aradan sonra tekrar ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, ilçelerdekilere de selamlarını iletti.
Erdoğan, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen Muhammet Yalçın evladımız başta olmak üzere Karaman'ın aziz şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, makamlarını ali eylesin. Bizleri de onların muazzez yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.
Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Karaman Teşkilatı'nın farklı kademelerinde görev yapanlara teşekkür eden Erdoğan, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Kalbi millet ve memleket sevdasıyla dolu o dava erlerinin emanetine sıkı sıkıya sarılacak, inşallah davamızın bayrağını hep birlikte daha da yükseğe çıkartacağız. Sırt sırta, gönül gönüle vererek Türkiye'yi güçlendirmeye, büyütmeye, hedeflerine her gün biraz daha yaklaştırmaya devam edeceğiz. Karaman İl Danışma Meclisi Toplantımızı bu yönde atılmış değerli adım olarak görüyor, toplantımızın partimiz, şehrimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız, bize sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyoruz.
Rabbime, şahsıma sizler gibi samimi yol arkadaşları verdiği için sizinle yol yürümeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Bugün Karaman'da bildiğiniz gibi muhteşem bir gün geçiriyoruz, bugün Karaman bir başka güzel. Karaman yine coşkulu, yine heyecanlı, milletin adamına sevdalı. Aktekke Meydanı'nda Karaman'ın aşkına, muhabbetine bir kez daha şahitlik ettik. Karaman, sadece tarihiyle, erenleriyle, abide-i şahsiyetleriyle değil, aynı zamanda ahde vefası ile de büyük bir şehir olduğunu bize gösterdi."
"Şehirlerimizi 2023'e, 2053'e hazırlıyoruz"
Tüm Karaman'a ve kendilerini hasretle bağrına basan Karamanlılara şükranlarını sunan Erdoğan, "Karaman bizi nasıl seviyorsa biz de tüm Karamanlı kardeşlerimizi Allah için seviyoruz. Biz bu şehrin ecdat yadigarı camilerini, her köşesi tarih kokan sokaklarını, asırlardır kardeşçe yaşayan koca yürekli insanlarını seviyoruz." dedi.
Karaman'ın mertliğini, yiğitliğini, yılların ihmal edilmişliğine rağmen ideallerini gerçekleştirme iradesini sevdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz bu şehri metanetini, zorluklar, sıkıntılar karşısında mücadele azmini seviyoruz. Diğer 80 vilayetimiz gibi Karaman'a da aşkla hizmet etmekten, sizlerin hizmetkarı olmaktan büyük şeref duyuyoruz. Bir yandan insanımızın derdiyle dertleniyor, sorunlarına çareler üretiyoruz, diğer yandan şehirlerimizi 2023'e, 2053'e hazırlıyoruz. Hemen her hafta bir şehrimizde toplu açılış törenleriyle yapımı tamamlanan eserlerin gururunu paylaşıyoruz.
Geçen hafta Gaziantep'teydik, öncesinde Siirt'in misafiri olduk. Hafta içi TUSAŞ'a ait Milli Muharip Uçak Üretim Tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Böylece kendi savaş uçağımızı üretme yolunda kritik bir eşiği daha aştık. Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkartıyoruz. İlk uçuşunu 2025'te gerçekleştirecek uçağımız, 2029'dan itibaren de göklerdeki yerini alacak, semalarımızı korumaya başlayacaktır. Türkiye, milli savaş uçağının da envantere girmesiyle artık savunma sanayiinde yeni bir lige çıkacaktır. Milli muharip uçağımızın şimdiden ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
Karaman'ın medeniyetler beşiği olmanın yanı sıra dayanışmanın ve milli iradenin de şehri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizi kurduğumuz günden beri Karaman'ı hep yanımızda gördük. Rabbim hepinizden razı olsun. Desteğinizden, hayır dualarınızdan bizi hiç mahrum bırakmadınız. En zor zamanlarımızda vesayete karşı mücadele ettiğimiz kritik günlerde dağ gibi sizler arkamızda durdunuz." ifadelerini kullandı.
"Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilerin "İmam hatip sizinle gurur duyuyor." sözlerine karşılık, şunları dile getirdi:
"İmam hatip, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Hani şu CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Niye söylemiyor? Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. O, birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Bay Kemal, biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Eğer sıkıysa çık, bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz bildiririz ve sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Aynısınız. Onları getirip konuşturuyorsun, sen de arkadan izliyorsun. Bizim bunu yutacağımızı mı zannediyorsun? Benim tanıdığım bu millet, 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır. Hani şair diyor ya 'Dinime küfreden Müslüman olsa bari.' Bunların durumu bu. Çık, açık oyna, dürüst ol ama yapmıyorlar."
Sokak terörü ile ülkenin karıştırılmaya çalışıldığında, 17-25 Aralık yargı emniyet girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik kavşakta milletin iradesine sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, demokrasiyi daha da güçlendirme çabalarında AK Parti'ye gönül verenlerin sandıkları patlatarak Türkiye'nin önünü açtığını söyledi.
Erdoğan, bu toprakları vatan kılan şanlı ecdat gibi torunlarının da eğilmediklerini, bükülmediklerini, istiklallerine leke sürdürmediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karaman seninle gurur duyuyor." tezahüratları üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben bugün Karaman'ı başka gördüm. Ben de Karaman ile gurur duyuyorum. Siz var ya böyle dik ve sağlam durdukça sizden aldığımız cesaretle tehditlere meydan okuduk. Yeri geldi cumhuriyet mitingleri kılıfı altında açıkça darbe çağrıları yapan çapulculara meydan okuduk. Yeri geldi ülkemizi güney sınırından terör koridoruyla kuşatmaya çalışan emperyalistlere meydan okuduk. Yeri geldi bölücü örgütün şehir eşkıyalarına, şahsiyetini 1 dolara satan FETÖ'cü alçaklara meydan okuduk.Yeri geldi çalışmadan üretmeden servetine servet katmaya alışmış para babalarına meydan okuduk. Ama bir an olsun bize sandıkta verdiğiniz emanete ihanet etmedik. Sizin başınızı yere eğdirmedik. Gazete manşetlerinde bize ömür biçtiler. Gece yarısı bildirileriyle bizi sindirmeye çalıştılar. Uyduruk davalar üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar. Hukuk garabetleriyle milletin tercihine ipotek koymaya yeltendiler. Terör örgütleri aracılığıyla ülkemizi Suriyelileştirmek istediler. Saldırılarını, 15 Temmuz gecesi canımıza kastetmeye kadar vardırdılar. Allah'ın yardımı sizlerin desteği sayesinde hepsinin de üstesinden geldik."
Bedel ödediklerini, çile çektiklerini, zorluklarla karşılaştıklarını ama hiçbir zaman milletin güvenini, teveccühünüzü boşa çıkarmadıklarını dile getiren Erdoğan, siyaset meydanını, milletin iradesini hukuk ve ahlak dışı yollarla gasp etmeye çalışan muhterislere bırakmadıklarını ifade etti.
Köken, dil, meşrep, bölge üzerinden kotarılmak istenen fitne siyasetinin bu toprakları zehirlemesine, bu ülkeyi esir almasına fırsat vermediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Çünkü biz sırtımızı size dayamıştık. Size inanıyorduk, size güveniyorduk. Ülkenin felaketinden rant devşirmeye çalışan gözü dönmüşlere rağmen Türkiye'yi cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. Son 19 yıldır mutlu, müreffeh, aydınlık yarınlar inşa etmek için durmadan dinlenmeden koşturuyoruz. Bize durmak, duraksamak haramdır. Daha çok çalışacağız, daha çok koşacağız ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokuyoruz ve sokacağız. 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.