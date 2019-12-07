Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, , Kilis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a tebrik mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.