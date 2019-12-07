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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Ahmet Sertan Usul   | 07.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, , Kilis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a tebrik mesajı gönderdi.

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