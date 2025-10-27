Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Claudio Descalzi ile görüştü.

Özcan Yıldırım  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti

Ankara

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti.

Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

