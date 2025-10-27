Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Claudio Descalzi ile görüştü.
Ankara
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti.
Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.