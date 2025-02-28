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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutladı.

Kaan Bozdoğan  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun." ifadesini kullandı.

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