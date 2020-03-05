Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de, bu gece 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de, bu gece 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de, bu gece 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimin esas amacının İdlib'i belirli bir kesim açısından insansız hale getirmek ve oluşturduğu göç baskısı ile Türkiye'yi zora sokmak olduğu açıktır." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimin askerlerimizi hedef alan saldırganlığıyla yaşanan üzücü hadiseler sonrası İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmazdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile aramızdaki iş birliği ruhu, Suriye'deki ihtilafa son verilmesine yönelik uluslararası çabalara emsalsiz bir katkı sağlamıştır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi süreç ve Fırat'ın doğusu gibi boyutları da bulunan çalışma ilişkimizi derinleştirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye krizine, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde bir çözüm bulunana kadar Türkiye, Soçi Mutabakatı dahil bölgedeki inisiyatifleri sürdürmekte kararlıdır. Bir kez daha Cenevre'de kurulan müzakere masasının kalıcı barış ve istikrarın yegane anahtarı olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.