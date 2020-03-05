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Dünya

Putin: İdlib konusunda ortak belge hazırladık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "(İdlib konusunda) Ortak belge hazırladık. İki ülke dışişleri bakanları bu belgeyi beyan edecekler." dedi.

Ekip   | 05.03.2020
Putin: İdlib konusunda ortak belge hazırladık Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Moskova

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin yaptığı açıklamada, "Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk, çözümler üretiyorduk, bugün de öyle oldu. (İdlib konusunda) Ortak belge hazırladık. İki ülke dışişleri bakanları bu belgeyi beyan edecekler. Ortak belgenin İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına ve insani yardım konusunda ilerleme sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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