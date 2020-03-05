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Dünya

Putin: İdlib meselesi üzerine ortak belge hazırladık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "(İdlib konusunda) Ortak belge hazırladık. İki ülke dışişleri bakanları bu belgeyi beyan edecekler." dedi.

Dmitri Chirciu,Emre Gürkan Abay,Ali Cura   | 05.03.2020
Putin: İdlib meselesi üzerine ortak belge hazırladık Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki 6 saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenlenen basın toplantısında bir değerlendirme yaptı.

Bu senenin başından üçüncü kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirten Putin, "Aramızdaki şahsi yakın temasımız hem ikili iş birliğinin çeşitli sorunlarına çözüm bulmaya hem de uluslararası meselelerle ilgili ortak yaklaşımlarımızı belirlemeye imkan sağlıyor." dedi.

Putin, yıl başından itibaren İdlib'deki terör unsurlarının faaliyetlerinin arttığını ileri sürerek, "Suriye hükümet güçleri ve sivil yerleşim alanları ateş altında tutulmaktadır. Hmeymim üssüne yönelik radikal gruplar tarafından saldırılar devam etti. 1 Mart’ta roket atar sistemleriyle bir saldırı girişimi yapıldı. Yıl başından itibaren Hmeymim üssüne yönelik 15 saldırı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Türk ortaklarına durumla ilgili bilgi verdiklerini belirten Putin, "Militanlar fiilen yeni çatışmaları tetikleyebildi. Türk askerlerin arasında kayıplar yaşandı. Ölen Türk askerler için Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Putin, Astana formatı çerçevesindeki çalışmaları devam ettirme niyetini bir kez daha teyit ettiklerini dile getirerek, "Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk, çözümler üretiyorduk, bugün de öyle oldu." ifadelerini kullandı.

Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduklarını belirten Putin, "Uluslararası terör örgütleriyle de mücadelemizi azaltmayacağız. Bu konuda kararlıyız." dedi.

Putin, İdlib meselesi üzerine ortak belgenin hazırlandığına dikkati çekerek, "Ortak belge hazırladık. Ortak belgenin İdlib bölgesinde ateşkese vesile olacağına ve insani yardım konusunda ilerleme sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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