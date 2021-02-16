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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız. Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti." dedi.

16.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız Fotoğraf: Murat Kula/AA

Trabzon

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişi sivil katliamlarla dolu, son olarak silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, yaptığımız harekatların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor. 13 masumun infazı hadisesinde, birkaç cılız ses dışında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz? Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız."

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