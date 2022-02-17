Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılık yaparak halkımızı mağdur edenlere yaptıklarının hesabını soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız." diye konuştu.
Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen 152. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşmasına Kovid-19 tedavisi sırasında dualarını esirgemeyen vatandaşlara ve AK Parti teşkilatının her bir ferdine şükranlarını sunarak başladı.
AK Parti teşkilatının her zaman olduğu gibi bu süreçte de ahde vefasını, kadirşinaslığını, şahsında ülke ve milletlerine olan bağlılığını ortaya koyduğuna işaret eden Erdoğan, bu birlik, beraberlik, kardeşliklerini, gayret, sevgi ve coşkularını 2023 seçimlerine kadar her gün artırarak sürdüreceklerini söyledi. Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki 2023, AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye, bu seçimle demokrasisi ve kalkınmasıyla eskinin köhne devirlerine dönüşle aydınlık geleceğine yürüyüş arasında kritik bir tercih yapacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede hamdolsun bizi yalnız bırakmadı." diye konuştu.
En üst lige çıkma hamlesi
Bugün ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmesini sağlayacak tarihi bir atılımın, radikal bir dönüşümün, en üst lige çıkma hamlesinin içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Allah'ın izniyle her mücadelemiz gibi bunu da başaracağız. Elbette bu durumun farkında olan sadece biz değiliz, milletimizi iki asırdır demokraside ve kalkınmada geri bırakmak için her yola başvuranlar da bu hakikati görüyor, Türkiye'nin önünü kesmek için hem kendi siyasi ve ekonomik güçlerini sonuna kadar kullanıyorlar hem de içerideki araçlarını seferber ediyorlar. Bizimle birlikte bunlar içinde 2023 bir kader seçimidir. Sizlerden bu açık ve gerçek fotoğrafı, önce kendi arkadaşlarımızla onlar vasıtasıyla da tüm milletimizle paylaşmanızı istiyorum."
Erdoğan, her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekip bedeller ödediklerine dikkati çekerek milletin 2018'den beri devam eden ekonomik dalgalanmalar, özellikle de hayat pahalılığı sebebiyle sıkıntılar yaşadığını bildiklerini dile getirdi. Ülkenin ve devletin tüm kaynaklarını seferber edip, çalışanlar başta olmak üzere her kesimin gelirlerini artırarak insanların yanında olduklarını göstermeye çalıştıklarını anlatan Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında yaptıkları millete sesleniş ile bu yönde aldıkları yeni kararları kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.
Tarım desteklerinden enerjiye, KDV indirimlerinden gençlere yönelik adımlara kadar her alanda toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak birçok müjdeler açıkladıklarını hatırlatarak özellikle son dönemde gündeme gelen elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlara, vatandaşlar lehine yeniden bir değerlendirme yapılması talimatını verdiklerini anlattı.
Erdoğan, bu vesileyle tüm AK Parti'li belediyelere bir kısmını geçen günlerde başlattığı bir uygulamayı süratle yaygınlaştırmaları çağrısında bulunarak "Su tarifelerinde birinci derecede belediye başkanlarına sesleniyorum, biz ne ana muhalefetiz, ne şuyuz, ne buyuz, biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar, şartları uygun olanlar bunun da üzerinde bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır." diye konuştu.
Suda yüzde 7 KDV indirimi
Birçok AK Parti'li belediyenin suda yüzde 7 indirim yapacaklarını açıkladığını aktaran Erdoğan, buna karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zam talebiyle Belediye Meclisine geldiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Meclis'te tabii ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların bu zam talebine 'evet' demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı, 'Suya biz indirim getireceğiz.', 'Ekmeğe indirim getireceğiz.' Tabii çıktı ağaları da Şanlıurfa'da, 'Şanlıurfa'yı bize ve biz de bundan böyle elektriği size bedava verelim.' Bir defa elektriğin kimde olduğundan haberi yok. Elektrik kimde? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nerede AK Parti iktidarında. Dolayısıyla burada şu an itibarıyla bizler elektrikte enerji ile ilgili tüm adımları en ideal şekilde atıyor ve vatandaşımıza zulmetmeyen bir süreci çalıştırıyoruz."
Erdoğan, şu anda suyun belediyelerin elinde olduğunu ifade ederek "Sen seçim öncesi, seçim döneminde söz verdiğin ve koltuğa oturunca unutanlardan oldun. Ve şu an itibarıyla de geldin yüzde 125'in üzerinde bir zam talebiyle İstanbul'da işi Meclis'e getirdin ve Meclis'te de arkadaşlarımız bunların bu talebine 'Evet' demediler. Şimdi ben buradan diyorum ki Türkiye, AK Parti'li belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında aydınlatacağız. Bizimki lafta kalmaz bizim ki uygulamada ve bu adımı da hemen süratle nasıl Kocaeli, Sakarya belediyelerimiz bu adımı attıysa şu anda bugünden itibaren süratle hemen tüm belediyelerimiz irili ufaklı inşallah bu adımı atmak suretiyle ana muhalefete, yavrularına, hepsine buradan sinyali veriyoruz." diye konuştu.
Seçim dönemi dışında bugün bu açıklamayı yaptıklarına, süratle de belediyelerin meclislerinden geçirmek suretiyle vatandaşları rahatlatacaklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kurdaki dalgalanmaların önüne geçtiğimiz, istihdamı, üretimi ve ihracatı artırarak, büyümeyi sürdürdüğümüz gibi hayat pahalılığının belini de biz kıracağız. Ve tekrar ediyorum, marketler, çarşı pazar, eğer vatandaşlarımızı bu hububatta, meyve sebzede, şurada burada hala zulmetmeye devam ediyorsanız, tüm dolaşan teftiş ekiplerimizle denetim ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz. Onun için belediyelerimiz çarşıyı, pazarı marketleri çok sıkı denetime alacaklar. Bu çerçevede küresel dengesizliklerden kaynaklanan sorunlara çözüm ararken fırsatçılık ve aç gözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hepsinden yaptıklarının hesabını soracağız. Tabii her şey sırasıyla olacak, her şey vakti saati geldiğinde yapılacak. Bugüne kadar nice mücadeleleri beraberce zafere ulaştırdığımız milletimiz, müsterih olsun. 20 yıl biz milletimize zulmetmedik. Nasıl milletimizi huzurlu kıldıysak, bundan sonrada huzurlu kılacağız. Hak ve özgürlükleriyle, güvenliğiyle, huzuruyla, zenginliğiyle, refahıyla büyük ve güçlü Türkiye güneşinin doğuşu, Allah'ın izniyle çok yakındır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ve dünyada kim olduğunu, hangi niyetleri taşıdığını, hangi miktarlara sahip olduğunu bildikleri hasım ve rakiplerle mücadele etmenin kolay olduğunu vurguladı.
Bu hasım ve rakiplerin kullandıkları tüm sinsi yöntem ve tuzakları, devreye aldıkları senaryoları bildiklerinin altını çizen Erdoğan, "Bizi asıl zorlayan tarih boyunca hep olduğu gibi bugün de içimizdeki gafiller, içimizdeki muhterisler, içimizdeki mankurtlardır. Türkiye, asırlardır ne çektiyse işte bu iç mücadeleden, iç kavgadan, iç çekişmeden, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek parti faşizminden vesayete, darbelerden siyasi istikrarsızlıklara, ekonomik krizlerden sosyal fay hatlarının derinleştirilmesine kadar yaşanan her badirede bu tablonun görülebileceğine dikkati çekti.
"Bu zihniyet Türkiye'nin vaktini ve enerjisini tüketmenin peşindedir"
Bugün de aynı dertten muzdarip olduklarını aktaran Erdoğan, "CHP ve başındaki zat, maalesef ülkemizde demokrasinin kökleşmesine, ekonominin güçlenmesine, bölgesel ve küresel gücünün artmasına karşı oynanan oyunların koçbaşılığına soyunmuştur. Bu zihniyet, yalanlarıyla, iftiralarıyla ülkenin zararından, milletin felaketinden, insanımızın sıkıntısından medet uman siyaset anlayışlarıyla Türkiye'nin vaktini ve enerjisini tüketmenin peşindedir." diye konuştu.
"Sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her ne kadar biz hedeflerimize doğru yürüyüşümüzden taviz vermesek de bu can sıkıcı tablodan üzüntü duymadan edemiyoruz. Halbuki biz karşımızda siyasette eserlerimizle ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik. Maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP'si gibi bir muhalefet çıktı.
Son günlerde Kılıçdaroğlu kendi aklınca sık sık bize meydan okuyor, 'karşıma çık' diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık. Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılının mayıs ayında CHP'ye genel başkan oldu. Aynı yıl anayasa değişikliği halk oylaması yapıldı. Kılıçdaroğlu 'hayır' kampanyası yürüttü, biz 'evet' dedik. Milletimiz yüzde 58'le yanımızda yer alarak daha ilk imtihanında Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdü. Ardından 2011 yılında milletvekili genel seçimi yapıldı, biz yüzde 50 ile birinci parti olduk, milletimiz yüzde 26 ile Kılıçdaroğlu'nu yine sandığa gömdü."
"Yüreği yetip karşımıza çıkamadığı için ithal bir adayı karşımıza dikti"
Yapılan diğer seçimlere de işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014'deki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin yüzde 39'la birinci parti olduğunu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yüzde 26'da kaldığını söyledi.
Erdoğan, "Yine aynı sene içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı, kendisi yüreği yetip karşımıza çıkamadığı için ithal bir adayı karşımıza dikti. Milletimiz, bizi yüzde 52 ile bu makama layık görürken Kılıçdaroğlu tekrar hezimete uğradı. Türkiye, 2015 yılında iki milletvekili seçimi yaşadı. Haziran ayındaki seçimde AK Parti yüzde 41 ile birinci parti olurken Kılıçdaroğlu'nun CHP'si yüzde 25'te kaldı." dedi.
Kasım 2015'teki seçimde de AK Parti'nin oyunun yüzde 50'ye yükseldiğini, CHP'nin ise yüzde 25 oy aldığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yeni yönetim sistemine geçmek için milletimizin huzuruna çıktığımız 2017 Halk Oylaması'nda bizim 'evet'imiz yüzde 52'yi bulan oy oranına ulaşarak, Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği 'hayır'ları geçti. Bu sisteme göre yapılan 2018 seçiminde Cumhurbaşkanlığında biz yüzde 53'e yaklaşan bir oy oranıyla milletimizden onay aldık.
Kılıçdaroğlu yine kendisi yüreği yetip karşımıza çıkamadığı için ortaya sürdüğü adayla ancak yüzde 30'a çıkabildi. Aynı gün yapılan milletvekilliği seçiminde AK Parti yüzde 43 oy alırken Kılıçdaroğlu partisinin oylarını sağa sola peşkeş çektiği için yüzde 23'te kaldı. Bu seçimde Cumhur İttifakı'nın oy oranı da yüzde 54'ü aştı."
2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin oy oranının yüzde 45'e, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 50'ye yaklaştığına dikkati çeken Erdoğan, "CHP ise HDP başta olmak üzere diğer partilerden aldığı tüm desteğe rağmen yüzde 30'u ancak bulabildi." ifadesini kullandı.
"O masadan bir şey çıkmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Velhasıl biz Kılıçdaroğlu ile doğrudan veya dolaylı olarak milletin huzurunda 10 defa karşı karşıya geldik, 10'unda da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal, senin kıratın buna yetmez. Senin daha çok çalışman lazım. Biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız. Bizim işimiz var, bizim işimiz milletle. Biz milletimizle beraber yola devam ediyoruz.
Bizim öyle yuvarlak masalarda falan da işimiz yok. O yuvarlak masalarda neler görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz hepsi ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız, o masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi galiba, HDP'yi niye almadınız? Onu da yanınıza alın. Arkadaşlarımız güzel söylüyor, herhalde masanın altında mı kaldı ne oldu? Herhalde şimdi de bir ziyarete gidersin. Ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar."
"AK Parti, MHP, BBP olarak birlikte bu yola devam ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak böyle bir dertlerinin olmadığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Biz AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi birlikte bu yola devam ediyoruz. Her seçim hezimetinden sonra gereğini yapacağını, yani CHP Genel Başkanlığı koltuğunu ve siyaseti bırakacağını taahhüt etmişse de tüm sözleri gibi bu da yalan çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesi hangi projenin ürünüydü bilmiyoruz ama uğradığı onca seçim hezimetine rağmen orada tutulması henüz kendisine verilen misyonu tamamlamadığının işaretidir. İnşallah 2023'te milletimiz, bu zatı da temsilcisi olduğu projeyi de siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldıracaktır."
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