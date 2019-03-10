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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana mitinginde halka hitap ediyor İçişleri Bakanı Soylu Sivas'ta konuşuyor MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bilecik'te konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

10.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz

Adana

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı, günübirlik çıkar ittifakı değildir, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir." dedi.

"Ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı, ezan bayrak düşmanlığıdır. Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu ülkede millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, bizatihi onur meselesidir. Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz.

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