Cumhurbaşkanı Erdoğan eski komşusunu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski komşularından Binnaz Baloğlu'nu evinde ziyaret etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitingde halka hitap ettikten sonra Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan eski komşusunun evine geçti.
Burada mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, 85 yaşındaki Baloğlu'na ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.