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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski komşusunu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski komşularından Binnaz Baloğlu'nu evinde ziyaret etti.

Filiz Kınık Öz, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski komşusunu ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitingde halka hitap ettikten sonra Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan eski komşusunun evine geçti.

Burada mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, 85 yaşındaki Baloğlu'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

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