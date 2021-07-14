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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eserlerimizle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz

14.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eserlerimizle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz Fotoğraf: Murat Kula - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız. Eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle, ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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