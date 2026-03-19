Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Alper Şaşmaz  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İran'a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye'nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail'in, İslam'ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

