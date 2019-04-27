Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dört bir yanda mevzilenmiş fırsatçılara bu meydanı bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Zehirli oklarını partimize saplamak için dört bir yanda mevzilenmiş fırsatçılara bu meydanı bırakmayacağız." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
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"Her seçim bir imtihan, mücadele, muhasebe vesilesidir. 31 Mart seçimlerinde bu imtihanı büyük oranda başarıyla verdik." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Türkiye genelinde AK Parti olarak yüzde 44,4'lük oy oranına ulaştık. Bu sonuç, AK Parti olarak girdiğimiz mahalli idareler seçimlerinde elde ettiğimiz en yüksek ikinci oy oranıdır.
Milletimiz, ülkemizdeki toplam bin 389 belediyenin 758'ini AK Parti'li kadrolara emanet etmiştir."
'Örgütlü organizasyon söz konusu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YSK tarafından değerlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili süreci sonuna kadar takip ediyoruz, edeceğiz." dedi.
"CHP'nin Seçim Kanunumuzda yeri olan itiraz yollarını kullandığımız için bizi hedef alması, pervasızca bize saldırması tam anlamıyla trajikomik bir durumdur." diyen Erdoğan, "(İstanbul seçimleri) Burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor." ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan bazı başlıklar şöyle:
"Milletimiz, 'Bu İstanbul benim içime sinmedi, burada bir şaibe olduğu kesin ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım.' diyor
Şöyle bir şey konuşuluyor, 'AK Parti aslında umudunu kesti.' Çok açık söyleyeyim, son ana kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.
Encümenin 5'i seçilmiş, 5'i atanmış, artı bir de belediye başkanı. Fakat bunu demokrasiye uygun bulmuyorum çünkü demokrasi seçilmişlerin egemen olduğu bir yerdir, atanmışların değil. Yerel seçimlerle ilgili bir düzenlemenin parlamentoda gözden geçirilişinde bunu bir defa ele almamız şart.
İçimizde belli seviyelere, belli noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar, yenilir yutulur cinsten değil."
"Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler; bütün seçim kampanyası boyunca bu adamlar neredeler? Bunlar nereye gitti?" diyen Erdoğan, "Böyle dönemlerde yanımızda olanları da karşımıza dikilenleri de unutmayız." ifadesini kullandı.
'Fırsatçılara bu meydanı bırakmayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu teşkilatın ahlakından mahrum olanlar, kendilerini hiçbir zaman anlatamayacaklar. Bilesiniz ki bu teşkilat sadece Ankara'da kabuğuna çekilmiş olan bir teşkilat değildir. Hangi ilde, ilçelerde neler oluyor, bunların hepsi bize geliyor. Nerede neler döndüğünü biliyoruz." dedi.
"Zehirli oklarını partimize saplamak için dört bir yanda mevzilenmiş fırsatçılara bu meydanı bırakmayacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:
"Sırtını terör örgütlerine dayayanlar bizi anlayamaz. İkbalini siyaset mühendisliklerinde görenler bizi idrak edemez. Türkiye karşıtı senaryoların figüranlığına razı olanlar bizim mücadelemizi kavrayamaz. Esen rüzgara göre yön değiştirenler, sırça köşklerinde yüksek siyasetçilik oynayanlar bizim verdiğimiz kavganın sırrına eremez.
Kavlimize, ahdimize ve 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz ittifaka olan bağlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."
Seçim dönemlerinde siyasi rekabet kızışır, tansiyon yükselir, söylemler keskinleşir ancak bizim siyasi kültürümüzde sandıkların kapanıp oyların sayılmasıyla beraber seçim dönemi de geride bırakılır."
Erdoğan, "Zihnini ve gönlünü terör örgütlerinin ve dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.
"Seçim dönemi ile icraat döneminin dinamikleri farklıdır." ifadesini kullanan Erdoğan, "İcraat döneminde tüm enerji ve vakit ülkenin meselelerinin çözümüne, millete hizmet yoluna hasledilir. Biz 'kızgın demiri soğutalım' çağrımızla bu ince noktaya dikkat çektik." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkedeki tek kutuplaşma, Türkiye ortak paydasında buluşanlar ile terör örgütlerinin safında yer alanların kutuplaşmasıdır. Onun dışında bir kutuplaşma bilmiyoruz, tanımıyoruz. Böyle bir kutuplaşmaya da ihtiyacımız yoktur." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki şehit cenazesine katılmasına ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:
"Sen, siyasi istismar için oraya gidiyorsun şehit için değil.
CHP'nin Çubuk'ta yaşanan hadiseyi mecrasından saptırarak işi şehitlerimize, terörle mücadeleye, AK Parti'ye, hükümete ve millete karşı bir nefret kampanyasına çevirmeye çalışması yanlıştır.
CHP'nin kutuplaştırma siyasetine karşı milletimizle değerlerimize, kültürümüze, inancımıza uygun şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.