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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan din görevlilerinin haftasını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığına gönderdiği mesajla, din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

Ferdi Türkten   | 01.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan din görevlilerinin haftasını tebrik etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmayan bütün hocaları selamlayan Erdoğan, ömürlerini ilim ve irşat vazifesine adayan ve bugün artık hayatta olmayan isimleri rahmetle andı.

İmamların, müezzinlerin, Kur'an kursu öğreticilerinin, vaizlerin, müftülerin ve din hizmetleri müşavirlerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik eden Erdoğan, bu yıl "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" teması altında icra edilecek etkinliklerin ülke, millet ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Mescid-i Nebi'nin ilk mescit ve ilk karargah olarak Medine'de inşasından bugüne camilerin daima Müslümanların hayatının merkezinde yer aldığını belirten Erdoğan, "Müslümanlar bu mekanlarda cem olmuş, birleşmiş, bütünleşmiş, aynı safta kalplerini birbirine kenetlemiştir." değerlendirmesini yaptı.

Hiçbir sınıf, sınır, mesafe, renk, dil ve ırk tanımayan cihanşümul "ümmet" kavramının evvela camilerde vücut bulduğunu aktaran Erdoğan, "Birliğimizin, dirliğimizin, Müslümanlığımızın nişanesi olan camilerimize sahip çıkmak, onları ihya ve imar etmek temel görevlerimizden biridir. Camileri imar etmenin yolu ise buraları tekrar eğitimin, dayanışmanın, paylaşmanın, ilim ve irfanın merkezleri haline getirmekle olacaktır." ifadesini kullandı.

Yeryüzünün süsünün camiler, camilerin süsünün de cemaat ve özellikle gençler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, piri fanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami, mahzun ve öksüz kalmış demektir. Çocuklarımızı bilhassa da gençlerimizi camilerle ne kadar kucaklaştırır, onlara camilerimiz vesilesiyle ne kadar şuur ve kimlik kazandırabilirsek, geleceğimiz o derece aydınlık ve huzurlu olacaktır. Bu bakımdan camilerimizi başta çocuklar olmak üzere toplumumuzun her kesimine açacak, caminin sosyal hayattaki rolünü daha da güçlendirecek çalışmalara ağırlık vermemiz gerekiyor. 'Peygamberlerin varisleri' olarak gördüğümüz din görevlilerimizin de gayretleriyle inşallah bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı bir kez daha tebrik ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

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