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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı en kısa zamanda dayanıklı konutlara yerleştireceğiz

Merve Yıldızalp  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı en kısa zamanda dayanıklı konutlara yerleştireceğiz Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

"Söz verdiysek yaparız. Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin, her birini en kısa zamanda sağlam, dayanıklı konutlara yerleştireceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1999 öncesi yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık. Hakkaniyete dayalı bir dönüşümle, sağlıksız yapı stoku ortadan kaldırılacak. İstanbul'da toplam 220 bin bina ve yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Kanal İstanbul'la rezerv şehirler meydana çıkacak, oralarda konut inşaatları başlayacak, kentsel dönüşümü kabul edenlere o rezerv şehirlerden yer vereceğiz.

Bu ülkeye bir daha o karanlık koalisyon dönemlerini, kirli bakanlık pazarlıklarını, Güneş Motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz.

Şu anda Merkez Bankamız muhtaç değil. Rahatlıkla o da finansı yönetebilir durumda. Bundan sonraki süreçte çok daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz."

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