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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gaziantep Dülük-OSB Kavşağı Temel Atma Töreni"nde konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i kabul etti.

Mikail Bıyıklı  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic'i kabul etti Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı/AA

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