Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gökçe Karaköse, Ruslan Rehimov  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

İstanbul/Bakü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Aliyev’den gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Erdoğan, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Aliyev, Erdoğan'a Ermenistan ile normalleşme sürecindeki rolünden dolayı teşekkür etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Beyaz Saray'daki üçlü zirve hakkında bilgi vererek, Ermenistan ile normalleşme sürecindeki rolünden dolayı teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ı arayan Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la gerçekleşen üçlü zirve hususunda bilgi verdi.

Aliyev, zirvede imzalanan ortak deklarasyonun, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına dair anlaşmanın paraflanmasının ve AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin ortak başvurunun, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması açısından önemini vurguladı.

Bu sonuçların elde edilmesinde ABD Başkanı Trump'ın özel rolüne değinen Aliyev, Azerbaycan'ın ana kısmı ile Nahçıvan bölgesi arasında engelsiz bağlantı sağlayacak ulaşım hattının, tüm bölgenin kalkınmasına katkı sunacağına inandığını belirtti.

Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kardeş Türkiye'nin oynadığı rolden takdirle bahsederek teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bölgede barış gündeminin ilerletilmesinde gösterdiği liderlik dolayısıyla Aliyev'i tebrik ederek, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı daima desteklediğini ifade etti.

Görüşmede, Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihracatının başlamasının olumlu bir gelişme olduğu değerlendirilerek, bunun Suriye'nin enerji güvenliğine ve halkın sosyal refahının güçlenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Liderler ayrıca Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin geleceğine dair görüş alışverişinde bulundu.

