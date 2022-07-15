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Kızılay Milli İrade Meydanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenleniyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Zeynep Rakipoğlu, Mustafa Hatipoğlu   | 15.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına tebriklerini iletti.

15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gaziliğe ulaşanlara afiyet dileyen Aliyev, FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in gösterdiği hassasiyet dolayısıyla memnuniyetini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iyi günde kötü günde sergilediği birlik ve beraberlikle gerçek bir kardeşlik dayanışması sergilediğini belirtti.

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