Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.