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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da hazır bulundu.

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