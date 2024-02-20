Dolar
30.92
Euro
33.46
Altın
2,028.52
ETH/USDT
2,911.30
BTC/USDT
51,230.00
BIST 100
9,344.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk, BM Genel Kurulu oylamasındaki tutumuyla doğru tarafta yer almıştır. Arnavutluk'un bu dönemde mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemlidir." dedi.

20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemli

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Arnavutluk ile) Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik.

(Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelesi) İlişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen şer şebekesine fırsat vermeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz.

Arnavutluk, BM Genel Kurulu oylamasındaki tutumuyla doğru tarafta yer almıştır. Arnavutluk'un bu dönemde mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemlidir."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik'ten moral mektubu gönderen Adıyamanlı öğrencilere teşekkür videosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı
AA tarafından "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" paneli düzenlendi
Siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verilen süre tamamlandı
Bakan Yerlikaya: Bu yılın sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar çalışacağız

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı şehirleriyle klasik belediyeciliğin çok ötesinde bir standart vadediyoruz

Türkiye ve Mısır arasında işbirliği kapsamında ortak bildiri imzalandı

Türkiye ve Mısır arasında işbirliği kapsamında ortak bildiri imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da resmi törenle karşılandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet