Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk, BM Genel Kurulu oylamasındaki tutumuyla doğru tarafta yer almıştır. Arnavutluk'un bu dönemde mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemlidir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(Arnavutluk ile) Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik.
(Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelesi) İlişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen şer şebekesine fırsat vermeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz.
Arnavutluk, BM Genel Kurulu oylamasındaki tutumuyla doğru tarafta yer almıştır. Arnavutluk'un bu dönemde mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemlidir."
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