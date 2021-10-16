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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola, Togo ve Nijerya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının daveti üzerine 17-20 Ekim'de Angola, Togo ve Nijerya'ya gidecek.

Esin Işık   | 16.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola, Togo ve Nijerya'ya gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Angola'yı ziyaretinin, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olduğu belirtildi.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun 27-28 Temmuz 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ivme kazanan siyasi ve ekonomik ilişkilerin, bu tarihi ziyaretle daha ileri noktaya taşınacağı ifade edildi.

Togo'ya yapılacak ziyaretin de yine Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması hasebiyle tarihi nitelik arz ettiği belirtilen açıklamada, Lome'de gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınacağı, işbirliğinin pekiştirilmesi üzerinde durulacağı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun son durağında köklü ve güçlü ilişkilere sahip olunan Nijerya'yı ziyaret edeceği, Abuja'da yapılacak resmi temaslarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceği kaydedildi.

Ziyaretlerin, liderlerin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunmalarına da imkan tanıyacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Angola'yı ziyaretleri sırasında Angola Ulusal Meclisi'ne hitapta bulunacağı ifade edilen açıklamada, Angola ve Nijerya'da ziyaretler marjında düzenlenecek İş Forumlarında iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesinin de öngörüldüğü bildirildi.


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