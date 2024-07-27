Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,259.80
BTC/USDT
68,604.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikan Temsilciler Meclisi'nde gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık." dedi.

27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikan Temsilciler Meclisi'nde gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık

Rize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık.

Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır.

40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz.

Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir.

Ekonomide, savunmada, siyasette, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanlarda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz.

Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?

Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?"

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'de Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkere: Bu demokratik ayıbı esefle karşılıyoruz
TSK'nın Somali'de görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
Pendik'te tüneldeki havalandırma fanının düşmesi trafik kazasına neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikan Temsilciler Meclisi'nde gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikan Temsilciler Meclisi'nde gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir doğal gaz gemisi alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir doğal gaz gemisi alıyoruz
KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Türkiye'den geniş katılımla kutlandı

KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Türkiye'den geniş katılımla kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet