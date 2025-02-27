Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, Türkiye ile AB ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Görüşmede Costa'yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin canlandırılmasının Türkiye ile AB'nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel'den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.
Avrupa'nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye'nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını vurgulayan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye'nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını belirtti.
Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı için Suriye'ye yönelik AB yaptırımlarında sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.
Costa, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Costa'dan Türkiye ile ilişkileri güçlendirme mesajı
Antonio Costa, telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Costa, "Türkiye stratejik bir ortak, AB adayı bir ülke ve NATO müttefikidir. İlişkimizi güçlendirmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Costa, "Bu zorlu zamanlarda, Türkiye'nin önemli bir küresel ve bölgesel aktör olarak rolünü takdir ediyoruz. Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamak ve Suriye'de kapsayıcı ve demokratik bir geçişi desteklemek için yakın bir şekilde birlikte çalışmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Görüşmede, Kıbrıs konusunun da gündeme geldiğini vurgulayan Costa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs görüşmeleri konusundaki çabalarını desteklediğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.