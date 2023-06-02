Dolar
20.88
Euro
22.47
Altın
1,979.68
ETH/USDT
1,892.80
BTC/USDT
27,111.00
BIST 100
5,090.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM'de 28. Dönem başlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’den ayrılıyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi.

Aykut Yılmaz  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM'de Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

TBMM

Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti.

Şeref Holü'nde Erdoğan'ı eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, Bahçeli ve Şentop daha sonra Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme gitti.

Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS inşaatına ilişkin paylaşım
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı
Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı
Manisa ve Denizli'de selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM'de

Meclis'e ziyaretçi yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı

Avusturya Başbakanı Nehammer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Avusturya Başbakanı Nehammer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'te
İtalya Başbakanlığından Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Yoğun ortaklık konusunda güçlü irade beyan ettik

İtalya Başbakanlığından Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Yoğun ortaklık konusunda güçlü irade beyan ettik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet