Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25-30 yıl öncesinin teknolojisini millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alası
Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25-30 yıl öncesinin teknolojisini 'İnsanımız teknoloji görsün' diye millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alasıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden arkaik ekibe gençlerimize daha fazla mahcup olmadan kendilerine format atmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.
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