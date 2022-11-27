Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez." diye konuştu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEF Stadyumu'nda düzenlenen "İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz." dedi.
Erdoğan, "Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi aralarında tepişmekten, birbirlerine laf yetiştirmekten başka siyaset ortaya koyamayanların takdirini milletimiz elbette yapmaktadır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.