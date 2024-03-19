Dolar
32.34
Euro
35.11
Altın
2,151.61
ETH/USDT
3,272.60
BTC/USDT
63,250.00
BIST 100
8,901.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’da “İskenderun Ziraat Park Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Politika

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, AK Parti'nin Mamak mitinginde konuştu

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Gittiğimiz ilçelerde bakıyorum nüfusu ve bütçesi az olan belediye başkanlarımız destan yazmış. ABB Başkanı nerenin belediye başkanı?" dedi.

Fatma Sevinç Çetin  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, AK Parti'nin Mamak mitinginde konuştu

Ankara

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti'nin Mamak mitinginde yaptığı konuşmada, seçimi kazandıkları takdirde Ortaköy Organize Sanayi Bölgesi projesiyle Mamak'ta işsizlik probleminin önüne geçeceklerini belirtti.

Evi olmayan 20 bin vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını dile getiren Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Mamak'a hiçbir hizmet yapmadığını ileri sürdü.

Turgut Altınok, "'Kayıp, Ankara büyükşehir Belediye Başkanı aranıyor' diye ilan vermek gerekiyor. Gittiğimiz ilçelerde bakıyorum nüfusu ve bütçesi az olan belediye başkanlarımız destan yazmış. ABB Başkanı nerenin belediye başkanı? Herhalde en çok Londra'nın sokaklarında görüyorlar. İnanın Londra'nın sokaklarında olduğu kadar Ankara'nın sokaklarında yok." diye konuştu.

Seçildiği takdirde pazarların ucuz, parkların huzurlu olacağını söyleyen Altınok, vatandaşlardan Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya oy vermelerini istedi.

Başkentteki trafik problemi nedeniyle bir yerden bir yere gitmenin çile olduğunu dile getiren Altınok, "Bu Yavaş'ın çilesi çekilir mi? 5 yıl çekilir mi bu çile? İyi düşünsün Ankaralı hemşerilerim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: (Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar) Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil
AFAD Başkanı Memiş: 390 bin hak sahibimizi konut sahibi yapana kadar operasyonumuz devam edece
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yarın seferler başlıyor
Bakan Özhaseki: Hatayda bugün 3 bin 600 civarında konutumuzu dağıtacağız
Bakan Göktaş: Kadınların ekonomik hayata aktif katılımı son derece önemli

Benzer haberler

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, AK Parti'nin Mamak mitinginde konuştu

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok, AK Parti'nin Mamak mitinginde konuştu

Nallıhan Köprüsü ile Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yolları açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet