CHP'li Karaca: Bakanlık işsiz kalan vatandaşlarımız için acil önlemler almalı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu süreçte işsiz kalan vatandaşlarımız için acil önlemler almalı." ifadesini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de vatandaşların ciddi ekonomik zorlukla karşı karşıya kaldığını savundu. İşsiz kalan ve işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bilgi edinmek için başvuruda bulunduğunu belirten Karaca, koronavirüs salgını öncesinde vatandaşların işsizlik ve ekonomik krizle mücadele etmeye çalıştığını aktardı. Karaca, koronavirüs görüldüğünden beri iktidarın vatandaşları daha derin ekonomik yükle karşı karşıya bıraktığını ileri sürdü.
Koronavirüs salgını ile mücadelenin başladığı tarihten beri işsiz kalan vatandaşların sayısının açıklanmadığını öne süren Karaca, "Kaç kişi işsizlik ödeneğine başvurdu? Başvuranların kaçı işsizlik ödeneğinden yararlanmaya başladı? Bunlar cevap verilmesi gereken ciddi sorulardır. Bakanlık bu sayıyı kamuoyu ile paylaşmalı ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşlarımız için acil önlemler almalı." ifadelerine yer verdi.
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