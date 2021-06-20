CHP tarımda istihdamın ardından bu kez 'engelli istihdamını' masaya yatıracak
Farklı sektörlerdeki istihdam sorunlarını tartışmak ve somut çözüm önerilerini geliştirmek için çalıştay serisi başlatan CHP, 24 Haziran'da İstanbul'da "Engellilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenleyecek.
Ankara
İstihdam sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin değerlendirildiği çalıştaylardan ilkini geçen hafta yapan CHP, 24 Haziran'da İstanbul'da "Engellilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenleyecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile farklı sektörlerde yaşanan istihdam sorunlarını tartışmak ve somut çözüm önerilerini geliştirmek için çalıştay serisi başlattı.
İlki 16 Haziran'da "Tarımda İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlığıyla Adana'da yapılan çalıştayların, toplamda 11 faklı sektör için düzenlenmesi planlandı.
Tarım, turizm, sanayi, kadın, engelliler, genç işsizliği, bilişim, medya-kültür-sanat, sokak ekonomisi, KHK'liler ve EYT'liler konu başlıkları altındaki çalıştaylarda sorunlar ve çözüm önerileri, sürecin doğrudan içinde olan işçi, işveren, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve uzmanlar ile tartışılacak.
Çalıştayların tamamlanmasının ardından sorunlar ve çözüm önerileri raporlaştırılarak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.
Kılıçdaroğlu'nun, sektörlere özgü istihdam önerilerini, eylül ayı içerisinde İzmir'de yapılması planlanan "Üreten Bir Türkiye İçin İstihdam Kurultayı"nda kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
İkinci çalıştay engelli istihdamına yönelik
CHP'nin haziran planlamasında yer alan ikinci çalıştay ise engelli istihdamına yönelik olacak.
Hazırlıkları Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın başkanlığında yürütülen çalıştay, 24 Haziran'da "Engellilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlığıyla İstanbul'da düzenlenecek.
AA muhabirine çalıştaylar hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taşkın, yoksulluk ve işsizlikle mücadelenin, kapsayıcı, hak temelli bir sosyal devletin inşasının ve sürdürülebilirliğinin yanı sıra istihdam odaklı üretimin arttırılabilmesine bağlı olduğunun altını çizdi.
Taşkın, Türkiye'nin yapısal bir üretimsizlik ve buna bağlı ciddi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Biz, 'İstihdamı nasıl artırabiliriz' sorusuna odaklanmış durumdayız. En önemli adımlardan birisinin, bu soruyu, doğrudan sektör, alan bileşenlerine sormak olduğunun bilincindeyiz. Bu tespitten hareketle farklı sektör ve alanlarda çalıştaylar düzenleme kararı aldık. Sektör temsilcilerini çalıştaylar sürecine katarak, 'İstihdamı nasıl arttırabiliriz' sorusunun yanıtını hep birlikte arıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.