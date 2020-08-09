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Politika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aylin Nazlıaka seçildi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aylin Nazlıaka seçildi. Nazlıaka, CHP'nin 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda geçerli 514 oydan 308'ini aldı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 09.08.2020
CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aylin Nazlıaka seçildi Fotoğraf: Özge Elif Kızıl / AA

Ankara

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aylin Nazlıaka seçildi.

Bilkent Odeon'da gerçekleşen CHP 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sayıma geçildi.

Divan Başkanı Gökçe Gökçen'in açıkladığı sonuçlara göre, 514 geçerli oydan 308'ini alan Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. Diğer aday Fatma Köse ise 206 oyda kaldı.

Sonuçlar belli olduktan sonra Nazlıaka, teşekkür konuşması yaptı.

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