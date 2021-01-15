Euro
9.02
Dolar
7.44
BIST 100
1,526.37
Altın
1,847.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisinde, DEİK Yönetim Kurulu Üyelerine hitap ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreninde konuşuyor.
logo
Politika

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan "Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu" çalışmalarına başladı.

Barış Gündoğan   | 15.01.2021
CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı

Ankara

CHP'den yapılan açıklamada, "Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu"nun Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığında kurulduğu belirtildi.

Parti Meclisi (PM) üyesi Gizem Özcan, Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Manisa Milletvekili Ali Vehbi Bakırlıoğlu, Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın üyesi olduğu komisyonun 4 gün boyunca incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonuna başkanlık eden Ali Öztunç, konuyla ilgili "CHP olarak sahadaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Komisyonumuz ile sorunu yerinde inceleme anlayışıyla 4 günlük saha incelemeleri ve arama toplantıları planladık. CHP olarak, strateji ve politikalarımızı bu anlayışla inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu, 19 Ocak Salı günü Aydın, 20 Ocak Çarşamba günü Manisa, 21 Ocak Perşembe günü Denizli ve Muğla, 22 Ocak Cuma günü de İzmir'de incelemeler yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz
DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentinde karantinada
TBMM Başkanı Şentop: (Aşı daveti) Sayın Koca beni de aradı. İnşallah önümüzdeki hafta planlayacağız
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısının yan etkilerine karşı bilgilendirdi
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti

Benzer haberler

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu çalışmalarına başladı