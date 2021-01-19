CHP Grup Başkanvekili Altay: Türkiye'de seçim lafını en çok telaffuz eden Erdoğan'dır
CHP Grup Başkanvekili Altay, erken seçimi en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğunu savunarak "Erken seçimin olacağını şüphesiz Erdoğan da biliyor. Türkiye'de 2020 başından beri seçim lafını en çok telaffuz eden Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.
TBMM
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aralıkta 20 milyon doz, ocakta 20 milyon doz aşıyla ilgili kontratların yapıldığını söylediğini ifade etti.
Ancak ortada 3 milyon doz aşının bulunduğunu ileri süren Altay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin attığı imza muhataplarınız tarafından kayda değer mi bulunamadı, paranız mı yok, beceriksizlik mi var? Neden gelmedi Sayın Bakan, Sayın Erdoğan? Esnafa, çalışana, çiftçiye yok, aşıya da mı para yok Sayın Bakan, Sayın Erdoğan?" diye sordu.
Altay, bu fiyaskonun nedeninin açıklanması gerektiğini, Kovid-19 ile mücadelenin, "saldım çayıra Mevlam kayıra" mantığıyla götürülemeyeceğini söyledi.
Aşılamanın, 2 yıllık takvime yayılmaması gerektiğini, aksi halde bütün masrafın, fedakarlığın boşa gideceğini dile getiren Altay, "bir yerden başlayalım, peyderpey yaparız" mantığının, bilime ve akla aykırı olduğunu kaydetti.
Altay, 120 milyon doz aşının 6 ay içinde gerekli olduğunu vurgulayarak, "120 milyon doz aşı, bakanlık kaynaklarına göre 1,5 milyar dolara, baktığımız diğer kaynaklara göre 3,5 milyar dolara mal olur. 3,5 milyar doları bulamıyorsa Türkiye, vah ki vah, yazık ki yazık, eyvah ki eyvah. Örtülü ödeneğe 20 milyar lira harcayan, araç ve bina kiraları için yılda 860 milyon lira ödeyen, yabancı ülkelere 600 milyon yardım yapabilen, Halkbank ve Ziraat Bankasına görev zararı 7,5 milyar para aktaran bir devlet... Şu saydıklarımı kıssanız bu aşının maliyetini Türkiye karşılamış haldedir." diye konuştu.
"Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez" denildiğini ancak bu hakkın ödenebileceğini dile getiren Altay, 14 Mart Tıp Bayramı'nda bütün sağlık çalışanlarına birer maaş ikramiye verilebileceğini, böylece devletin, milletin sağlık çalışanlarına olan vefasının gösterilebileceğini belirtti.
"Erken seçimin olacağını şüphesiz Erdoğan da biliyor"
Altay, erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:
"Erken seçimi en çok konuşan Erdoğan'dır. Bütün parti kongrelerinde, daha 2020'nin ortalarından beri '2023 seçimlerine hazır mısınız? Aman ha çok çalışın, parti binasında oturup dedikodu yapmayın' diyen kim? Erdoğan, sadece erken seçimi ifade ediyor, araya bir 2023 tarihi sıkıştırıyor. Erken seçimin olacağını şüphesiz Erdoğan da biliyor. Geriye dönüp bakın, seçim lafını en çok telaffuz eden ne Meral Akşener ne Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'de 2020 başından beri seçim lafını en çok telaffuz eden Recep Tayyip Erdoğan'dır. 3 yıl içinde yapılacak bir seçim için örgütlere, her toplantıda, seçim talimatı verilmez, 'seçim geliyor' denmez. Güya daha 3 yıl var. "
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasetçi ve gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Altay, Bahçeli'nin, aba altından sopa gösterip "Biz yapmadık ama yaparsak daha fena yaparız" demeye getirdiğini öne sürdü.
Altay, kimsenin bu saldırıları, MHP'nin yaptığını veya yaptırdığını söylemediğini dile getirerek, "Ama onlar konuyu kendi üstlerine alınmış gibi görünüyorlar." ifadesini kullandı.