CHP Grup Başkanvekili Altay, Kızılay Başkanı Kınık'ın istifasını istedi
CHP Grup Başkanvekili Altay, "Türk Kızılayın daha fazla zedelenmemesi, yaralanmaması için Kızılay Başkanı ve yönetimi derhal istifa etmelidir. Kızılay özel denetim şirketince incelemeye alınmalıdır." dedi.
TBMM
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türk Kızılayın daha fazla zedelenmemesi, yaralanmaması için Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve yönetimin derhal istifa etmesini, Kızılayın özel denetim şirketince incelemeye alınmasını istedi.
Altay, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, deprem yardımları ve Başkentgaz'ın Ensar Vakfı'na aktarılmak üzere Kızılaya yatırdığı bağışla ilgili değerlendirmelerinin ardından, AFAD ve Ensar Vakfı'nın açıklama yaptığını ifade etti.
Bu açıklamaların, cevabını aradıkları hiçbir soruya yanıt vermediğini savunan Altay, AFAD'ın da Kızılayın da itibar kaybetmesini istemediklerini söyledi.
Altay, AFAD'ın ve 152 yıllık köklü geçmişe sahip Kızılayın kamu vicdanında haksız yere yargılanmasını istemediklerini, kamu vicdanında Kızılaya güven ve itibar kaybettirenin, Kızılay Başkanı'nın açıklamaları ve Kızılayın bilançoları olduğunu öne sürdü.
Altay, vatandaşın kendisinden kesilen vergilerin, yardım ve bağışların nereye harcandığını bilmediği bir ülkede demokrasinden söz edilemeyeceğini vurguladı.
Altay, danışmanlara 20-30 bin lira maaş vermekle bu işin olmayacağını, Kızılayın bir gönüllülük olduğunu, bu kadar astronomik rakamlarla ücret alınmasının bile kamu vicdanını yaraladığını belirtti.
Altay, vali ve kaymakamların da illerinde bu şeffaflığı göstererek, internet sitelerinde ayni ve nakdi yardımları duyurması gerektiğine işaret ederek, bunlar yapılmadığı sürece bu tür afetlerde yardım konusunda vatandaşın kafasında hep bir kuşku oluşacağını ileri sürdü.
Başkentgaz'ın, Ensar Vakfı'na aktarılmak üzere Kızılaya yaptığı bağışa değinen CHP Grup Başkanvekili Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu skandalın daha fazla büyümemesi için Türk Kızılayın daha fazla zedelenmemesi, yaralanmaması için Kızılay Başkanı ve yönetimi derhal istifa etmelidir. Kızılay özel denetim şirketince incelemeye alınmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kızılay üzerinden yapılan vergi kaçakçılığıyla ilgili derhal soruşturma, inceleme başlatmalıdır. Kızılaya yapılan her kör kuruşun bağışçısının ismini yayınlamalıdır. Hangi vakıflara, hangi paraları aktardığını, 3 milyar 276 milyon 570 bin 154 lira 57 kuruşun nereye, hangi vakıflara farklı gerekçeler altında aktardığını bu millete açıklamalıdır."
"Çok insani bir durum"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem bölgesi ziyaretinin ardından Erzurum'da tatil yaptığının anımsatılması üzerine Altay, "İmamoğlu'nun, Elazığ depremiyle ilgili olarak görevini yerine getirdiği kanaati taşıyorum. Bir baba olarak çocuklarına karşı görevini yerine getirmek için çocuklarının arzusu üzerine Erzurum ziyaretini yanlış bulmuyorum. Koşu bandında yürümek ile kayak yapmak, ikisi de spordur. Çocuklarının gözüne baka baka hayır gidemeyiz demesini beklememek lazım, çok insani bir durumdur." karşılığını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.